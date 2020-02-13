По предварительной оценке, дефицит бюджета составил в январе 159,9 млрд руб. (2% ВВП), сообщает Минфин. При этом доходы бюджета составили 1,556 трлн руб. (7,6% к общему объему доходов на 2020 г.), расходы - 1,716 трлн руб. (8,8%).

По предварительной оценке, дефицит бюджета составил в январе 159,9 млрд руб. (2% ВВП), сообщает Минфин. При этом доходы бюджета составили 1,556 трлн руб. (7,6% к общему объему доходов на 2020 г.), расходы — 1,716 трлн руб. (8,8%)."Дефицит в январе 2020 г. соответствует кассовому плану и связан с увеличением расходов, в том числе, и на социальную сферу", — отметил Минфин.Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в бюджет 987,77 млрд руб. (7,5% к намеченным на 2020 г. показателям), Федеральная таможенная служба (ФТС) — 357 млрд руб. (6,7%), другие федеральные органы — 211 млрд руб. (11,2%).Расходы на социальную политику составили в январе 505,1 млрд руб. (10,1%), на оборону — 197,4 млрд руб. (6%), на безопасность — 133,7 млрд руб. (5,4%), на экономику — 84 млрд руб. (3,1%), на ЖКХ — 42 млрд руб. (16%), на общегосударственные вопросы — 127,3 млрд руб. (7,1%), на образование — 136,2 млрд руб. (15%), на здравоохранение — 300 млрд руб. (29,2%), на обслуживание государственного и муниципального долга — 58,1 млрд руб. (6,5%). Межбюджетные трансферты составили 73,7 млрд руб. (7,3%).Профицит бюджета составил в 2019 г. 1,8% ВВП. Закон о бюджете на 2020 г. предусматривает профицит бюджета в размере 0,8% ВВП.