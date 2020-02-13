Валентинов день, День всех влюбленных и День святого Валентина – современное общество без запинки ответит на вопрос, какой праздник отмечается 14 февраля. Хорошо известны и традиции и обычаи. Однако более глубокого понимания сущности этого торжества у людей найти проблематично.

Валентинов день, День всех влюбленных и День святого Валентина – современное общество без запинки ответит на вопрос, какой праздник отмечается 14 февраля. Хорошо известны и традиции и обычаи. Однако более глубокого понимания сущности этого торжества у людей найти проблематично.ИсторияНесмотря на то, что День всех влюбленных, отмечающийся 14 февраля,не имеет отношения к религиозным праздникам, свое название он получил в честьпочитаемого и католиками, и православными Валентина Римского. Считается, чтоэтот раннехристианский святой, будучи армейским врачом и священником, вопрекираспоряжению императора Клавдия II Готского (Марка Аврелия Валерия Клавдия),обручал легионеров с их невестами. За этого он был приговорен к смертной казни.Отмечается, что уже в высоком средневековье фигура святогоВалентина и история его жизни начали обрастать новыми подробностями и специфическими легендами. Многие изпозднейших версий легли в основу современной интерпретации праздника.Окончательно традиция празднования стала закрепляться подвлиянием английской и французской литературы XIV века. Как коммерческий проект сомногими современными атрибутами – валентинками и романтическими подарками – он былизвестен уже в начале XX века. Сейчас 14 февраля отмечается как День всех влюбленныхво многих странах мира.Церковный взгляд14 февраля католики не проводят никаких специальных служб,посвященных святому. Римско-Католическая церковь указывает, что праздник является частью народной традиции, а не церковного календаря. В православии дата почитания святого Валентина назначена на 19 июля,а многие церковные иерархи относятся к празднованию Дня всех влюбленных спредубеждением.Откуда возник обычай дарить валентинкиВалентинка – короткое любовное послание на небольшойоткрытке, чаще всего в форме сердца. Она позволяет человеку выразить своичувства как анонимно, если таково его желание, так и обозначив свою личность.По одной из легенд, будучи заточенным в тюрьме, Валентин познакомилсяс прекрасной девушкой по имени Юлия. Она была дочерью его тюремщика. Перед казнью он написал ей письмо с любовным признанием. Валентинку она получила и прочитала уже после того, каксвященника казнили.Впрочем, отмечается, что создание первой валентинки всовременном понимании этого слова приписывается герцогу Орлеанскому Карлу I. Будучи в заточении в 1415году он составлял письма с признаниями в любви к собственной супруге.Языческие корниПримечательно, что на Руси никаких следов связи 14 февраля иимени святого Валентина долгое время замечено не было. Этот день, согласноцерковному календарю, посвящался святому Трифону. Тем не менее, в народесчиталось, что девицам сегодня стоит молиться о хорошем муже.На Западе же вспоминают, что задолго до возникновенияхристианства в это время в Риме праздновались так называемые луперкалии. Языческийпраздник был связан с женским плодородием и "лихорадочной" любовью. По традициимолодые люди голышом бегали по городу и хлестали встречных девушек специальноизготовленными для этих целей бичами. Те, впрочем, не прятались от ударов, аохотно подставлялись – считалось, что это обеспечит им легкие роды иплодовитость. Под конец торжеств без одежды оставались не только мужчины, но и женщины.Луперкалии пользовались огромной популярностью как у простоголюда, так и у знатных горожан. Их влияние было таково, что отмечали их и спустяпять столетий после рождения Иисуса. Считается, что для борьбы с языческимпережитком Папы Римские ввели замещающую традицию, в основе которой оказалсяхристианский святой.