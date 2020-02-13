Приходит мужчина в зоомагазин, чтобы выбрать попугая.
Видит, первый попугай:
- Серый, большой.
Спрашивает у продавщицы:
- Сколько стоит?
- 500баксов.
- А почему так дорого?
- Он знает 16 языков.
Идет мужчина дальше. Видит, золотистый попугай.
- А этот сколько?
- Этот 800 баксов, настоящий компьютер, сосчитает всё что захотите.
Расстроился мужчина, что попугаи такие дорогие и решил уйти. Но тут увидел в углу маленького, грязненького попугайчика и спрашивает у продавщицы:
- А этот сколько?
- 1500 баксов.
- Но почему, что он умеет делать?
- Да ничего, просто два предыдущих попугая называют его директором!
еще анекдот!