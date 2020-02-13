На заседании в среду комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки о переносе в Конституцию РФ действующего порядка лишения экс-президентов РФ неприкосновенности.

На заседании в среду комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки о переносе в Конституцию РФ действующего порядка лишения экс-президентов РФ неприкосновенности, передает "Интерфакс".Сейчас этот вопрос регулирует закон "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Однако группа депутатов и сенаторов, входящих в рабочую группу, предлагают прописать соответствующий механизм в Основном законе РФ.Между тем, предложения по поправкам в Конституцию, которые в итоге не войдут в основной закон, должны быть учтены на всех уровнях власти. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она полагает, что здравые идеи не должны пропасть даже если не попадут в Конституцию, передает телеканал "Россия 24".