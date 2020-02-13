Число тех, кто смог победить болезнь, растет сейчас во всем мире - выздоровевших уже более пяти тысяч. В Пекине сообщили, что и новых заболевших с сегодняшнего дня стало меньше. Чтобы сдержать инфекцию, и власти КНР, и сами жители демонстрируют железную дисциплину и предпринимают самые строгие меры.

Число тех, кто смог победить болезнь, растет сейчас во всем мире — выздоровевших уже более пяти тысяч. В Пекине сообщили, что и новых заболевших с сегодняшнего дня стало меньше. Чтобы сдержать инфекцию, и власти КНР, и сами жители демонстрируют железную дисциплину и предпринимают самые строгие меры."Видите, написано: "Без масок не обслуживаем". Все курьеры должны быть в масках. И нам спокойней, и клиентам", — все разговоры — строго через щель. В окне выдачи заказов особый противоэпидемический режим. На службы доставки теперь вся надежда, ведь многие на пекинские улицы если и выходят, то максимум до соседнего магазина. Поверх одной маски еще и вторая.Самые разные способы придумывают китайцы, чтобы минимизировать любой человеческий контакт и держаться друг от друга на расстоянии. Например, в одном месте, где продают традиционные китайские булочки Маньтоу, продавец просто берет и спускает их покупателям по доске. Деньги кладут в прикрепленное к длинной палке ведерко, сдачу обратно в нем же.Рейды спецбригада совершает по квартирам с единственным вопросом: "А были ли вы во время каникул в Хубэе?". Когда из 22 миллионов жителей китайской столицы треть являются мигрантами из провинций, а многие вернулись, осуществляется жесточайший контроль. За попытку скрыть факт поездки, тем более болезнь, грозит уголовная ответственность.Вот уже и в Пекине не то, что в микрорайон, а во двор не зайдешь — нужна обязательная регистрация, чтобы не было чужих — вдруг кто-то вирус занесет.Затянувшиеся из-за эпидемии каникулы официально закончились, но многие предприятия даже не разрешили, а потребовали, чтобы сотрудники до марта работали из дома. Дистанционный режим функционирует в офисах, школах. Работают лишь те, кто не работать уже просто не может, например, создатели вакцины (они уже приступили к испытаниям на животных), производители медпрепаратов и масок (их в авральном режиме теперь выпускают даже автозаводы).Как заявили в комитете здравоохранения, число излечившихся от коронавируса COVID-19 уже превысило 10 процентов от всех заболевших, а ведь было немногим больше одного. Оптимистично, но недостаточно, чтобы прекращать борьбу с эпидемией.В Ухань стягиваются добровольцы. Волонтер Чжан Цзюньшань рассказал:— Я привез две канистры с дезинфицирующим средством, по двадцать литров каждая. Разводится один к ста. Также я привез двести масок.Пациентов с легкой формой отправляют на домашний карантин и по гостиницам. В одной из таких сдают экспресс-тесты: мазок, анализы, пробирку запечатывают, одежду обрабатывают, а затем людей на карантин в номера.Для поднятия боевого духа пациентов в уханьских больницах практикуются традиционные танцы от медперсонала. Обычно такие были по вечерам во всех китайских парках, но сейчас не до массовых мероприятий. Спортивные события отменяются одно за другим, вот уже и от Гран-при Формулы-1 в Китае решили отказаться. Единственное, в чем в Китае не сомневаются, так это в Олимпиаде 2022 года — уж к этому времени вирус точно победят. И отмена церемонии старта обратного отсчета времени пекинских Олимпийских игр не повод отменять строительство олимпийских объектов.