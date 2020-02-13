Доза электричества оказалась относительно умеренной: кроссовер и кросс-купе с индексами xDrive40d превращены в так называемые мягкие гибриды. Однако в BMW упирают, во-первых, на возросшую экономичность, а во-вторых, на улучшенные тяговые показатели. Цены уже известны.

Доза электричества оказалась относительно умеренной: кроссовер и кросс-купе с индексами xDrive40d превращены в так называемые "мягкие гибриды". Однако в BMW упирают, во-первых, на возросшую экономичность, а во-вторых, на улучшенные тяговые показатели. Цены уже известны.Новая силовая установка основана на рядном шестицилиндровом дизеле объемом 3,0 л с изменяемой геометрией турбин и давлением в системе впрыска до 2 700 бар с оптимизированной системой очистки выхлопных газов. Ассистирующий ему 48-вольтовый электромотор, выполняющий функции стартер-генератора, развивает всего 11 л.с., но при этом помогает дизелю более эффективно оставаться в диапазоне максимальных тяговых показателей: это снижает пиковые нагрузки.Совокупно силовая установка развивает 340 л.с. и 700 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне от 1 750 до 2 250 об/мин. Оба кроссовера, таким образом, способны набрать первые 100 км/ч за 5,5 секунды - это на 0,3 с медленнее топовой M50d, но на целую секунду быстрее 265-сильных xDrive30d.Электрическая надстройка отвечает за помощь при разгоне, а также запускает дизель в рамках работы системы "старт-стоп" (в том числе и при движении накатом) и занимается рекуперированием кинетической энергии. И, судя по официальным данным, "мягкогибридные" варианты действительно экономичнее - они экономят примерно 0,2 л топлива каждые 100 км.Эти модификации кроссовера X5 и кросс-купе X6 уже появились в официальном конфигураторе на российском сайте BMW, хотя в общий прайс-лист пока не включены. Цена дизель-электрического X5 в нашей стране будет начинаться с отметки в 5 310 000 рублей, X6 с аналогичной силовой установкой оценен в минимальные 6 150 000 рублей.