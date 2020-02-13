Андрей Григорьев-Аполлонов был вынужден сдать тест ДНК на отцовство после того, как назвавшая себя помощником солиста группы Иванушки International Олеся Сазыкина на всю страну заявила о том, что растит от него сына. Тест показал, что это не так, а Олесю певец назвал Опасной фанаткой.

Андрей Григорьев-Аполлонов был вынужден сдать тест ДНК на отцовство после того, как назвавшая себя помощником солиста группы "Иванушки International" Олеся Сазыкина на всю страну заявила о том, что растит от него сына.Женщина рассказала, что родила его от рыжего "Иванушки" еще в 2013 году, но не хотела это афишировать, поскольку Андрей был женат.49-летнего музыканта эта новость застала врасплох, когда он отдыхал на Бали. Певец признался, что был шокирован.Знакомства с Сазыкиной он не скрывает, говорит, что помнит ее как "опасную фанатку", которая в свое время преследовала "Иванушек".Григорьев-Аполлонов признался, что "побаивался" ее и даже просил, чтобы группу оградили от Олеси."Это же надо вообразить себе, что у нее сын от меня", — удивился музыкант.В итоге Андрей сдал тест, который показал, что он не является отцом ребенка Сазыкиной, пишет News.ru. Теперь певец намерен подать на нее в суд за клевету.Осенью 2018 года Григорьев-Аполлонов был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Тогда он с горечью вспоминал рано ушедших из жизни близких – сестру и своих коллег по группе Игоря Сорина и Олега Яковлева.Тогда же он рассказал о том, что пережить уход близких людей ему помогала супруга Маша, в отношениях с которой у рыжего "Иванушки" родились двое сыновей.Маша и Андрей были вместе с 2003 года, но расписались только в 2008 году. Их союз казался прочным, тем неожиданней осенью прошлого года для поклонников было узнать, что они развелись.Сообщалось, что теперь уже экс-супруга Григорьева-Аполлонова ушла к известному баскетболисту, который младше ее на 6 лет.