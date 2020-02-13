В Златоусте родители двухлетней девочки два дня не могли вызвать врача по телефону. Дозвониться в поликлинику им удалось лишь с 327 раза.

В Златоусте родители двухлетней девочки два дня не могли вызвать врача по телефону. Дозвониться в поликлинику им удалось лишь с 327 раза.О случившемся на своей странице в Facebook рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Чиновница отметила: "Терпения вам, мамочки".Папа двухлетней девочки рассказал 74.RU, что дочери в марте исполнится три года. Вечером 8 февраля у ребенка поднялась температура выше 39°С, а в воскресенье увеличилась до 40°С. Скорую родители не стали вызывать, поскольку в Златоусте, по словам мужчины, она выполняет функцию перевозчика, ребенка сразу отвозят в больницу.Звонить в поликлинику начали с воскресенья. Дозвониться удалось лишь в понедельник около половины одиннадцатого. Для этого маме девочки потребовалось сделать 327 звонков.В настоящее время ребенку стало лучше, температура снизилась. Несмотря на это, родители не хотят оставлять ситуацию просто так. Они считают, что в период эпидемии поликлиники должны работать и в выходные.В больнице Златоуста прокомментировали данный инцидент. По словам главврача городской детской больницы Натальи Ахтарьяновой, она не располагает данными семьи, в которой заболела девочка, но утверждает, что в поликлинике к работе были привлечены дополнительные врачи-педиатры по обслуживанию вызовов. Ранее в поликлинике объясняли, что не могли отвечать на все звонки, поскольку часть докторов находятся на больничном, а вызовов к детям много.Депутат Ольга Мухометьярова намерена подключиться к проблеме. Она направила соответствующий запрос главе регионального Минздрава Юрию Семенову.