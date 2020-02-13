Двое пьяных мужчин устроили погром в ресторане на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Разбушевавшихся клиентов задержали сотрудники Росгвардии. По данным , двое посетителей устроили ..

Двое пьяных мужчин устроили погром в ресторане на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Разбушевавшихся клиентов задержали сотрудники Росгвардии.По данным , двое посетителей устроили скандал работникам ресторана после того, как получили счет. В ходе конфликта они сорвали шторы и разбили стеклянную входную дверь. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.