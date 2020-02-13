Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге 13 мая. Это решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного Союза.

Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге 13 мая. Это решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного Союза.Четвертьфинальные матчи запланированы на 4 и 5 марта. Борьбу за путевки в полуфинал поведут "Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва), "Ахмат" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург), "Шинник" (Ярославль) – "Урал" (Екатеринбург), "Химки" – "Торпедо" (Москва).Кроме того, было принято решение о реформировании формулы Кубка России. Начиная с сезона 2020-21 участники европейских кубков будут начинать борьбу за Кубок России с 1/8 финала, а не с 1/16 финала как сейчас.