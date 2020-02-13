Microsoft опубликовала эмулятор пока не выпущенной Windows 10X — это ОС для двухэкранных и сгибаемых планшетобуков, которые, возможно, появятся на рынке ещё до конца 2020-го.

Microsoft выложила в свободный доступ для разработчиков эмулятор своей пока не выпущенной операционной системы Windows 10X. Эта ОС предназначена исключительно для двухэкранных и сгибаемых "планшетобуков", которые могут поступить в продажу до конца 2020-го.Ранее Microsoft показала работу Windows 10X в ходе презентации своих инновационных разработок - двухэкранного компьютера Surface Neo и аналогичного по форм-фактору, но более компактного Android-смартфона Surface Duo.Внешние отличия Windows 10X от обычной "десятки" - в основном косметические. Например, упрощён дизайн меню "Пуск", в котором больше нет "живых плиток". Остались только пункты с приложениями (их можно закреплять в интерфейсе) и список последних открывавшихся документов. Кроме того, из него доступен поиск (в том числе - голосовой) по приложениям, документам и интернету. Вызвать меню "Пуск" можно свайпом вверх от нижнего края экрана.Другая важная отличительная черта Windows 10X, пишет The Verge - то, как ведут себя окна приложений в интерфейсе. Они больше не могут размещаться как угодно и где угодно: как на смартфонах, по умолчанию они занимают одну из половинок экрана целиком. При желании окно можно мышью или прикосновением перетащить таким образом, чтобы оно развернулось на оба экрана.В конце января Microsoft сделала доступным Android-эмулятор Surface Duo, чтобы разработчики могли виртуально поэкспериментировать с устройством и начать разрабатывать специально адаптированные к новому форм-фактору приложения.