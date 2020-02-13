Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал крупнейшую социальную сеть Facebook на четыре миллиона рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал крупнейшую социальную сеть Facebook на четыре миллиона рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.Как передает ТАСС, такой вердикт вынесла судья Александра Михалева, подчеркнув, что социальная сеть в течении десяти дней может оспорить приговор.Служитель Фемиды также напомнила о том, что компании Facebook, расположенной в американском штате Калифорния, неоднократно посылались Роскомнадзором письма с требованием локализовать данные российских пользователей в РФ, которые оставались без ответа.1 сентября 2015 года в силу вступили поправки в российский закон "О персональных данных", согласно которым информация о российскихпользователях социальных сетей должна храниться в России. В 2016 году из-за несоблюдения закона на территории РФ была заблокирована соцсеть профессиональных контактов LinkedIn.Facebook входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. На июнь 2017 года его месячная аудитория составляла два миллиарда пользователей.