Но его “поймали за руку”

В ноябре прошлого года житель Гороховецкого района пытался залезть в дом недавно умершего соседа. Мужчина знал, что в доме хранятся ценные вещи. Ночью злоумышленник попытался взломать дверь, но у него не получилось. Тогда он пошел к гаражу и сорвал замок. Освещая гараж фонарем, вор стал искать что-нибудь ценное. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как был застигнут бдительным соседом. Мужчина убежал с места совершения преступления.Но в скором времени его задержали. Свою вину он не отрицал.Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.