Редакторам Википедии, не успевающим обновлять статьи свежей информацией, разработали помощника. Правда, полностью сойти за человека у алгоритма пока не получается.

Качество информации в "Википедии" может страдать не только из-за намеренных искажений или плохой работы редакторов, но и потому, что она банально устаревает. В Массачусетском технологическом институте разработали машинный алгоритм, который способен обновлять статьи в онлайн-энциклопедии.Искусственный интеллект применялся в редактировании "Википедии" и раньше, однако его возможности ограничивались обновлением информации в жестко заданных шаблонах или борьбой с вандализмом. Новый алгоритм способен именно переписывать фразы, обновляя в них сведения и при этом не нарушая стилистику текста, сохраняя "человеческий" тон. Кроме того, он обучен дополнять наборы данных, применяемые для выявления фейковых новостей.Система, основанная на машинном обучении, натренирована замечать различия между фразой в статье в "Википедии" и противоречащим ей утверждением с новыми фактами. Обнаружив противоречия, алгоритм выделяет в исходном тексте слова, которые необходимо удалить и те, которые необходимо оставить. После этого программа определяет, используя упрощённые представления фраз в "Википедии" и в источнике новой информации, как именно переписать статью.В текущем виде разработка пока не готова к широкому применению - средняя оценка качества выдаваемого ею текста людьми составляет 4 по пятибалльной шкале для фактов и 3,85 для грамматики. Это лучше создававшихся ранее алгоритмов написания текста, но всё равно пока не позволяет писать фразы, неотличимые от написанных человеком.