Россияне оказались более интернет-зависимы, чем европейцы. Среднее время, проведенное в сети пользователями из России, составило 7 часов 17 минут ежедневно.

Россияне проводят в сети в среднем 7 часов и 17 минут ежедневно. Такие данные опубликовала в своем отчете компания We Are Social. При этом Россия вошла в двадцатку самых интернет-зависимых стран, обогнав многие страны Европы и показав результат заметно выше среднего.При этом в целом прослеживается тенденция к сокращению времени пребывания в сети. По сравнению с прошлым годом пользователи стали проводить онлайн на три минуты меньше. "Среднемировое" время, проведенное в интернете, составило 6 часов 43 минуты. Если предположить, что время сна должно составлять 8 часов, то 40% бодрствования люди проводили в сети.Первые три места в рейтинге по времени, проведенном в интернете, заняли пользователи из Филиппин, Южной Африки и Бразилии. Филиппинцы проводят онлайн до 10 часов в сутки. Самыми интернет-независимыми оказались японцы, проводя в интернете в среднем всего 4 часа 22 минуты в день.В целом аудитория интернета в мире выросла за последний год на 298 миллион пользователей и составила 4,54 миллиарда человек. Не пользуются глобальной паутиной 40% населения Земли, при этом основная часть этих людей проживает в Южной Азии и Африке.