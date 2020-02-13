Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.Как передает РИА Новости, по словам Пескова, на переговорах двух лидеров обсуждалось лишь углубление интеграции в рамках Союзного государства.Он также подчеркнул, что содержание публикаций в средствах массовой информации России определяется политикой их редакций, а не властями страны.Так Песков отреагировал на слова Лукашенко, сказанные им в беседе с Путиным о том, что российские СМИ допускают недружественные материалы о Белоруссии.