Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что заражение коронавирусом COVID-19 обнаружено еще у 44 пассажиров круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту японской Иокогамы.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что заражение коронавирусом COVID-19 обнаружено еще у 44 пассажиров круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту японской Иокогамы.Всего к настоящему времени общее число заболевших на судне составило 219, включая одного работавшего на борту сотрудника карантинной службы. Среди новых заразившихся — 29 граждан Японии и 15 иностранцев, гражданство которых не уточняется. На борту круизного лайнера Diamond Princess сейчас находятся около 3,6 тысячи человек из 50 стран, в том числе, из России. Информации о заболевших россиянах не поступало. Японские власти эвакуируют с борта лайнера и размещают в местных больницах людей с выявленным заражением, напоминает ТАСС.Тем временем, другой пассажирский лайнер -- Westerdam — вошел в порт Камбоджи с разрешения властей королевства. Это судно больше недели не могло причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом. По данным российского посольства в Камбодже, местные власти ждут дальнейших указаний из столицы. На борту лайнера есть россияне, однако данные об их численности пока неизвестны, сообщает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января, но уже 3 февраля вернулось, так как среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Заболевший был эвакуирован на берег в Гонконге.Вернувшееся в Иокогаму судно бросило якорь рядом с портом для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. В настоящее время на нем действует карантин, который должен продлиться до 19 февраля.