Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может вернуться в Англию. Манчестер Юнайтед готов приобрести 19-летнего полузащитника английской сборной.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может вернуться в Англию. "Манчестер Юнайтед" готов приобрести 19-летнего полузащитника английской сборной.В прошлом году 20-кратные чемпионы Англии пытались приобрести молодого полузащитника, но Санчо ответил отказом. Но "Манчестер Юнайтед" не отказался от этой идеи, и готов предложить Джейдону новый, улучшенный контракт. "Боруссия" оценивает одного из лидеров в 120 миллионов евро.Джейдон Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", однако не сыграл за родной клуб ни одного матча. В 2017 он уехал в Дортмунд. На протяжении двух сезонов Санчо является ведущим игроком "Боруссии". На счету Санчо 18 матчей в сборной Англии.