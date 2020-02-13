Министерство внутренних дел изучают публикации всех российских СМИ, в том числе изданий Медуза, Радио Свобода и Би-Би-Си, на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ..

Министерство внутренних дел изучают публикации всех российских СМИ, в том числе изданий "Медуза", "Радио Свобода" и "Би-Би-Си", на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по обороту наркотиков Андрея Храпова.Также материалы проверяют на вовлечение в незаконный оборот запрещенными веществами. В беседе с журналистами Андрей Храпов уточнил, что в прошлом году Роскомнадзор заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов по решению МВД.