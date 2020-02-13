Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.

Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.Премьер-министр Борис Джонсон проводит перестановки в кабинете министров после выхода Великобритании из Европейского союза в прошлом месяце. Уход Джавида стал неожиданностью, поскольку предполагалось, что он сохранит свой пост.Джавид подал в отставку, после того как он отказался уволить всех пятерых своих советников по просьбе Джонсона. При этом он заявил, что "ни один уважающий себя министр" не может принять такое условие, отмечает BBC.Джавид занимал пост министра финансов Великобритании с июля 2019 года. В марте он должен был представить бюджет Великобритании, первый после Brexit.Ожидается, что место Джавида займет Риши Сунак, пишет The Guardian.39-летний Сунак, бывший банкир Goldman Sachs, считается восходящей звездой в Консервативной партии. В июле он был назначен главным секретарем Казначейства — это второй по значимости пост в Министерстве финансов.