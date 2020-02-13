Премьер-министр Михаил Мишустин предложил правительству и Банку России обсудить вопрос упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил правительству и Банку России обсудить вопрос об упрощении порядка рефинансирования ипотечных кредитов."В рамках создаваемой комиссии по взаимодействию с Банком России я просил бы Андрея Рэмовича Белоусова и Марата Шакирзяновича Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения", — отметил Мишустин.Премьер-министр поручил обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент.Правительству и ЦБ необходимо учитывать снижение процентной ставки по ипотеке, подчеркнул Мишустин.Премьер-министр попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко наладить систему оповещения клиентов банков о дополнительных возможностях рефинансирования ипотеки. "У нас многие просто не знают о таких возможностях. И этого быть не должно", — заключил Мишустин.