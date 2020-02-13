Мужчина несколько раз похищал из супермаркета продукты. Похищенное злоумышленник реализовал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы задержали подозреваемого в кражах из супермаркета.
В полицию обратился представитель одного из магазинов, расположенного на Проспекте Мира. Со слов заявителя, неизвестный похитил табачную продукцию на сумму более 130 тысяч рублей.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий.
Полицейские установили причастность задержанного еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Так, накануне из помещения вышеуказанного супермаркета мужчина похитил продукты питания на сумму около 65 тысяч рублей, а позже вернулся и совершил хищение табачной продукции и шоколадных изделий на сумму 115 тысяч рублей.
Похищенное злоумышленник реализовал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СВАО
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