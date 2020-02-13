Мужчина несколько раз похищал из супермаркета продукты. Похищенное злоумышленник реализовал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы задержали подозреваемого в кражах из супермаркета.В полицию обратился представитель одного из магазинов, расположенного на Проспекте Мира. Со слов заявителя, неизвестный похитил табачную продукцию на сумму более 130 тысяч рублей.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий.Полицейские установили причастность задержанного еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Так, накануне из помещения вышеуказанного супермаркета мужчина похитил продукты питания на сумму около 65 тысяч рублей, а позже вернулся и совершил хищение табачной продукции и шоколадных изделий на сумму 115 тысяч рублей.Похищенное злоумышленник реализовал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29