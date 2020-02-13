В конце января Skoda начала продажи нового компактного кроссовера Karoq, который выпускается в России. Но пока были известны цены лишь двух не самых дешевых модификаций. Теперь появился новый ценовой ориентир для самой доступной версии кроссовера.

В конце января Skoda анонсировала старт продаж нового компактного кроссовера Karoq, который выпускается в России. Но пока были известны цены лишь двух не самых дешевых модификаций. Теперь появился новый ценовой ориентир для самой доступной версии кроссовера.Продажи дорогих версий "Карока" стартуют уже 14 февраля. А вот базовую бюджетную версию Active с атмосферным мотором 1,6 л на 110 л.с. (с МКП или АКП) придется ждать аж до 4 квартала 2020 года. В Skoda считают, что именно такой Karoq будет самым популярным в России. А стоить она будет "менее 1,3 млн рублей", пишет Авто.Mail.ru со ссылкой на главу Skoda в России Яна Прохазку.При этом базовая версия будет неплохо оснащена: кондиционер, подогревы сидений, медасистема, 4 подушки безопасности, система стабилизации и помощи при старте на подъеме, датчики давления в шинах, система Isofix. Будет и широкий набор опций.Пока же Skoda Karoq начнет свой путь к российскому покупателю с безальтернативной связкой 150-сильного турбомотора объемом 1,4 л в паре с 8-ступенчатым автоматом и, по всей видимости, передним приводом. Такой кроссовер способен ускориться до 100 км/ч за 8,8 секунд, а расход топлива в смешанном цикле у него составит 6,3 л на 100 км пути.Продавать Karoq начнут в двух комплектациях - Ambition и Style. Оценен компактный вседорожник в 1 499 000 и 1 673 000 рублей соответственно. Достаточно серьезная стоимость объясняется в том числе и богатством бортового оснащения. Кроме того, будет у Karoq и полноприводная версия с тем же 1,4TSI, но уже с роботом DSG.Комплектация Ambition подразумевает двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 8 динамиками, мультируль с кожаной отделкой, задние парктроники, центральный замок, систему курсовой устойчивости и ассистент подъема в гору. Исполнение Style будет отличаться иным рулем с подогревом, системой бесключевого доступа и функцией SmartLink у мультимедийной системы, а также передними датчиками парковки.Кроме того, на этапе старта продаж Skoda по желанию покупателя бесплатно снабдит кроссоверы пакетом опций First Edition. Для версии Ambition в него включат альтернативную обивку сидений, передние парктроники, тонировку задних стекол и поясничные подпоры в передних креслах, а для комплектации Style в пакет войдут тонировка и парковочный ассистент.