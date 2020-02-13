Главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан назвала сроки тестирования вакцины от коронавируса на людях. По ее словам, испытания начнутся ..

Главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан назвала сроки тестирования вакцины от коронавируса на людях. По ее словам, испытания начнутся через три-четыре месяца, сообщает .Шваминатан добавила, что в настоящее время в разработке находятся сразу четыре вакцины, первые две из которых пациенты получат в ближайшее время. С такими заявлениями она выступила на форуме ВОЗ по коронавирусу в Женеве, на котором присутствовали около 400 ученых.