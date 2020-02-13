Анатолий Артамонов принял решение покинуть пост губернатора Калужской области. Его отставку принял президент Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен ..

Анатолий Артамонов принял решение покинуть пост губернатора Калужской области. Его отставку принял президент Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Владислав Шапша, передает .В разговоре с журналистами Артамонов объяснил свое решение. "Уже и возраст у меня, и времени достаточно много я поработал, необходимо было обновление", – приводит слова бывшего главы Калужской области .Напомним, Анатолий Артамонов возглавлял регион с 2000 года. В 2018 году он был введен в состав Высшего совета "Единой России".