Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия, - отреагировал на запрос из Москвы по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.

"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", — отреагировал на запрос из Москвы по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.Нидерланды отказались передавать в Москву материалы уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых в причастности к катастрофе, сообщает "Интерфакс". Просьба России во внимание принята не была, при этом Грапперхаус добавил, что суд над подозреваемыми важен для установления истины и справедливости.Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 Boeing 777 был сбит на востоке Донецкой области, в 60 километрах от российской границы. На борту самолета были 298 человек. Все они погибли. Большинство погибших были жителями Королевства Нидерланды. Оно и занялось расследованием обстоятельств катастрофы.Глава Королевской прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке 19 июня 2019 года заявил, что трое граждан России и один гражданин Украины подозреваются в причастности к крушению малайзийского лайнера. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. При этом по уголовному законодательству Нидерландов, если человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, но причастен, то он тоже считается виновным.Фред Вестербеке посчитал, что самолет был сбит установкой "Бук". По мнению нидерландского прокурора, установку "Бук" с ракетами предоставила Россия.Суд начнется в судебном комплексе Схипхола 9 марта. Олега Пулатова будут защищать два адвоката из Нидерландов. Будут ли присутствовать на процессе россияне или их защитники – не известно.Игорь Гиркин подчеркнул, что если бы дело передали в Россию, то вопрос о том, быть или не быть на суде для него, как для российского гражданина, не стоял бы. Давать показания в Нидерландах он не намерен.Москва заявляла, что найденные на обломках номера двигателя ракеты позволили установить, что ракета для зенитно-ракетного комплекса была отправлена в воинскую часть на западе Украины. После распада Советского Союза эта техника на территорию России не возвращалась.Москва провела натурные испытания подрыва аналогичной ракеты на корпусе списанного Ил-86. Эксперимент показал, что ракета могла быть выпущена только с подконтрольной Киеву территории. Кроме того, Россия передала Нидерландам исходные данные с российских радаров в момент катастрофы. На них запуска ракеты с земли не зафиксировано. Российские специалисты также объяснили, что такое возможно только в том случае, если запуск происходил с подконтрольной Киеву территории. Но в Голландии на эти доводы решили не обращать внимания.