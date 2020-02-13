Основные боевые танки Т-90М Прорыв-3 поступят в Вооруженные силы России уже в 2020 году. Об этом рассказал генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов. Глава концерна добавил, что это не модернизированная, а совершенно новая боевая машина.

Основные боевые танки Т-90М "Прорыв-3" поступят в Вооруженные силы России уже в 2020 году. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов. Глава концерна добавил, что это не модернизированная, а совершенно новая боевая машина.Танк Т-90М "Прорыв-3" отличается, прежде всего, башней и системой управления огнем: появился автомат сопровождения цели и тепловизор. Кроме того, на крыше бронемашины можно увидеть видеокамеры, который дают экипажу круговой обзор.Еще одно заметное новшество — сетчатые экраны, которые закрывают основание башни. А моторный отсек защищен противокумулятивными решетками. Их задача – повредить противотанковую ракету или гранату и не дать ей пробить Т-90М.Судя по открытым данным, общая масса танка – 46,5 тонн, максимальная скорость – 70 километров в час, а запас хода — 550 километров.Основное оружие Т-90М "Прорыв-3" — 125-миллиметровая пушка получила датчик изгиба ствола, что повысило ее точность. Кроме того, на башне установлен дистанционно-управляемый боевой модуль с тяжелым пулеметом.