Необычный дизайн фотомодуля с 48-мегапиксельным сенсором, ёмкий аккумулятор, быстрая зарядка и яркий AMOLED-экран — в этом обзоре Vivo V17 выясним все плюсы и минусы смартфона, который недавно поступил в продажу в России в новом, чёрном цвете.

Этот смартфон в первую очередь может похвастаться необычным оформлением тылового фотомодуля с квартетом камер, включающим 48-мегапиксельный сенсор, а также аккумулятором повышенной емкости с двойной быстрой зарядкой. Среди других особенностей — яркий и экономный Super AMOLED-экран, интерфейс NFC, кодеки aptX/aptX HD для беспроводной передачи качественного звука, а также удобная разблокировка по лицу с помощью фронтальной камеры. 33Live.RuHi-tech выяснили все плюсы и минусы Vivo V17.Никого уже не удивляет, что названия смартфонов китайских производителей для рынка Поднебесной могут разительно отличаться от их международных версий. Бывает и так, что под одним и тем же именем скрываются разные аппараты, или наоборот. Вот и в нашем случае компания Vivo внесла путаницу в наименования своих смартфонов для разных стран. Так, модель V17, представленная в России, внешне отличается от ее глобальной версии. Кстати, кроме нашей страны "под раздачу" также попали Казахстан, Украина и почему-то Сингапур. Зато сходство экстерьера и начинки у "российской" V17 хорошо прослеживается с "некитайской" (Индия, Таиланд и т.д.) версией S1 Pro.Обзор Vivo V17: технические характеристикиМодель: vivo 1920ОС: Android 9 (Pie) + оболочка Funtouch OS 9.2Процессор: 8-ядерный, 11 нм LPP, 64-разрядный Qualcomm Snapdragon 665 (4 Kryo 260 Gold, до 2,0 ГГц + 4 Kryo 260 Silver, до 1,8 ГГц), Spectra 165, Hexagon 686Графический сопроцессор: Adreno 610Оперативная память: 8 ГБПамять для хранения данных: 128 ГБ, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ)Экран: емкостной, Super AMOLED-матрица, диагональ 6,38 дюйма, разрешение Full HD+ (2340х1080 точек, 19.5:9), плотность пикселей на дюйм 404 ppiИнтерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB (USB 2.0, OTG, заряд/синхронизация), NFC, 3,5-мм аудио-коннекторТыловой фотомодуль: основная камера — 48 МП (оптический размер 1/2 дюйма, пиксель 0,8 мкм -> 1,6 мкм), широкоугольный объектив, апертура f/1.8, фазовый автофокус; сверх широкоугольная камера — 8 МП (оптический размер 1/4 дюйма, пиксель 1,12 мкм), апертура f/2.2, угол обзора 120 градусов (без искажений до 108 градусов), ЭФР 13 мм; макро-камера — 2 МП (оптический размер 1/5 дюйма, пиксель 1,75 мкм), апертура f/2.4; вспомогательная камера (DoF) — 2 МП (оптический размер 1/5 дюйма, пиксель 1,75 мкм), апертура f/2.4; светодиодная вспышка, видео [email protected] fpsФронтальный фотомодуль: 32 МП (оптический размер 1/2.8), апертура f/2.0, широкоугольный объектив, ЭФР 26 мм, видео [email protected] fpsСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE-FDD: 1, 3, 5, 7, 8, 20; TD-LTE: 38, 40, 41Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)/microSD/HC/XCРежим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Радио: FM-тюнерНавигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPSСенсоры: акселерометр, гироскоп, датчики освещения и приближения, компас, оптический дактилоскопический сканер (In-Display)Батарея: несъемная, литий-полимерная, 4 500 мА*ч, двойная быстрая зарядка, 18 ВтЦвета: синий туман, облачная лазурь, сияющая ночьГабариты: 159,25х75,19х8,68 ммВес: 186,7 гОбзор Vivo V17: дизайн, эргономикаКак уже отмечалось выше, экстерьер "российской" V17 отличается от глобальной версии с таким же названием. Если на лицевой панели у "нашей" модели каплевидный вырез в экране сделан сверху по центру, то у международной версии "дырка" под оптику селфи-камеры находится в правом верхнем углу.А вот на задней панели разнятся формы островных выступов под тыловые фотомодули и расположение на них объективов. Для V17 предусмотрено три расцветки c поэтическими именами — "облачная лазурь", "синий туман" и "сияющая ночь".На тест нам любезно предоставили смартфоны в двух последних окрасах. Дело в том, что к моменту тестирования в продажу как раз поступили смартфоны цвета "сияющая ночь", который по задумке производителя должен "напоминать о романтике зимнего вечера". Справедливости ради отмечу, что в личных предпочтениях остается все-таки "облачная лазурь", она же "аура", она же "перламутровая" и т.п. Кстати, именно в её случае отпечатки пальцев на пластике задней панели менее всего заметны.Полимерный материал эргономично изгибающейся задней панели напоминает стекло.Новый смартфон трудно назвать особенно изящным — его габариты 159,25 х 75,19 х 8,68 мм,а вес 186,7 г. Прозрачный защитный чехол, входящий в комплект, предотвращает внезапный побег скользкого и маркого корпуса из ладони. Так что пренебрегать этим клип-кейсом все же не стоит.Дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, по данным производителя, занимает 90% площади всей лицевой панели. На закаленное стекло экрана заводским способом нанесена защитная пленка с олеофобным покрытием.Чуть выше каплевидной "челки", как раз на стыке лицевой панели и верхнего торца, находится декоративная решетка динамика. Датчик приближения, для которого в заводской защитной пленке предусмотрен узкий вырез, оказался немного левее. В свою очередь сенсор освещенности кроется чуть правее каплевидной "челки" под селфи-камеру.Для навигации предлагается использовать жесты или виртуальные кнопки. Порядок и стиль пиктограмм ("Назад", "Домой", "Недавние приложения") можно изменить в настройках.Над панелью навигации находится площадка оптического сканера отпечатков пальцев, встроенного под дисплей, которая в случае использования подсвечивается. Поскольку место для нее выбрано не слишком удачно, приходится либо перехватывать корпус в ладони, либо для распознавания задействовать пальцы другой руки.На правом ребре обосновались одинаково тонкие, но разные по длине, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки, акцентированная цветом.Левое ребро отвели под гибридный слот с лотком, где могут либо разместиться два модуля идентификации абонента формата nanoSIM, либо место второго из них займет карта расширения памяти microSD.Разъем USB Type-C на нижнем торце окружают решетка мультимедийного динамика и отверстие для микрофона.На верхнем торце разместились 3,5-мм коннектор аудиогарнитуры и отверстие для второго микрофона (шумоподавления).Задняя панель украшена логотипом Vivo, который в расцветке "синий туман" сопровождается текстом Camera & Music, а в "сияющей ночи" — Designed by Vivo.Островной выступ под объективы тылового фотомодуля сделали квадратной формы и развернули на 45 градусов. Расположение объективов получилось таким (подробнее см. ниже), что цветовым акцентом и надписью выделили вспомогательную камеру — датчик глубины кадра. Светодиодная вспышка находится чуть ниже островного выступа.Учитывая, видимо, некую неуклюжесть V17, в настройках этого смартфона предусмотрели функции, облегчающие управление им одной рукой.Обзор Vivo V17: экранСмартфон V17 получил 6,38-дюймовый Super AMOLED-экран. Небольшой вырез каплевидной формы в верхней части матрицы, ассоциируемый с "нимбом" (англ. halo), дал ему имя собственное — Halo FullView. При разрешении 2340x1080 точек (Full HD+, 19.5:9) максимальная плотность пикселей достигает 404 ppi.Яркость экрана можно регулировать вручную или положиться на автоматику (опция "Автояркость"). Сенсорный емкостной экран распознает десятипальцевый мультитач. Режим защиты глаз легко активировать принудительно или установить расписание для его включения, а также настроить нужный оттенок экрана — более "холодный" или, наоборот, более "теплый".На вкладке "Цвета экрана" есть возможность изменить режим со "Стандартного" (по умолчанию) на "Нормальный" или "Яркий". А для температуры цвета воспользоваться одним из трех пресетов ("холодный", "по умолчанию", "теплый") или плавной регулировкой. Для энергосберегающего "Темного" режима предусмотрено включение вручную и по расписанию. На соответствующей вкладке указаны приложения, которые, с учетом каплевидного выреза, адаптированы для отображения в верхней части экрана.Опции режима Always-On Display активируются в настройках экрана блокировки на вкладке "Всегда включенный экран", где помимо расписания стоит определиться с уведомлениями, типом часов, а также фоном и цветом. Включение опции "Снижение мерцания при низкой яркости" (а эти мерцания вызывает широтно-импульсная модуляция напряжения питания) обещает снизить нагрузку на глаза, но в то же время увеличить количество шумов на экране. Смартфоны V17 продаются с уже нанесенной на дисплей защитной пленкой.Обзор Vivo V17: камерыТыловой фотомодуль V17 может похвастаться квартетом камер, дополненных светодиодной вспышкой.Коренной в этой упряжке выступает основная 48-мегапиксельная камера, у которой объектив c фазовым автофокусом получил апертуру f/1.8. Съемка на эту камеру в оригинальном, 48-МП разрешении рекомендуется только при хорошем освещении. Если не включать эту опцию, разрешение получается 4000х3000 точек. В портретной съемке основной помогает 2-мегапиксельная DoF-камера, которая занята в составлении карты глубин резкости и довольствуется объективом со светосилой f/2.4.Для съемки пейзажей, панорам и общих видов предназначена 8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов (108 без искажений) и апертурой f/2.2.Еще одну камеру с 2-мегапиксельным сенсором и объективом с апертурой f/2.4 определили для макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки 4 см.Для фронтального фотомодуля остановились на камере с 32-мегапиксельном датчике и светосильным объективом (апертура f/2.0).Основной режим съемки, включая "Портрет", "Сделать снимок" и "Видео", выбирается горизонтальным свайпом. Переход к дополнительным режимам выполняется тапом по пиктограмме "Еще". В режиме "Профессиональный" можно настроить ступени экспокоррекции, чувствительность ISO, выдержку, баланс белого и фокусировку. На видоискатель легко вывести гистограмму и уровень. В режиме "Сделать снимок" обычным тапом по пиктограмме "диафрагмы" выбирается нужная камера — макро, сверхширокоугольная или дуэт основной и вспомогательной камер (размытие). Заметим, что опции, касающиеся композиции портрета и распознавания сцен с помощью ИИ-функций, относятся только к тыловому фотомодулю.Оба фотомодуля могут записывать видео в лучшем качестве FHD 1080p при 30 fps. Но вот съемка на сверхширокоугольную камеру возможна только в разрешении 720p. Интервальная съемка (таймлапс) поддерживает FHD-качество (1080р) картинки и ускорение от 15 до 960 раз. Для замедления движения предлагается режим съемки в HD-разрешении с частотой кадров 240 fps. Уменьшить размер записываемых файлов можно с помощью кодека H.265/HEVC.В арсенале фото-возможностей V17 различные фильтры, эффекты и "улучшайзеры" для "бьютификации" внешности, причем как для портретов, так и селфи, настраиваться может не только красота лица, но и поза.Съемка на основную камеру вполне соответствует ожиданиям от смартфона в данной ценовой категории. Жаль только, что в настройках отсутствует выделенный ночной режим. Если "суперширик" явно не силен в условиях недостаточной освещенности, то макро-камера вообще факультативная составляющая в этом джентельменском наборе. Примеры фото с тылового фотомодуля можно посмотреть здесь.Обзор Vivo V17: звукВ какой-то мере компенсировать среднее качество звучания в меру громкого "мультимедийного" динамика можно с помощью входящей в комплект аудио-гарнитуры, подключив ее к 3,5-мм коннектору. Она же понадобится в качестве коротковолновой антенны для FM-тюнера с записью трансляций в файлы M4A. Приложение "Диктофон", позволяя ставить метки на записях, пишет беседы в файлы с таким же расширением (М4А). На смартфоне предустановлено фирменное приложение "Музыка" с поддержкой форматов звука высокого разрешения (APE, FLAC, WAV). В этой программе можно настроить звуковые эффекты "далекого космоса".К избранным звуковым эффектам относятся "панорамное окружение", "мега-бас" и "чистый голос". В числе прочих пресетов, когда звук будет соответствовать окружающей среде, — KTV (караоке-салон), концертный зал, ванная комната и т.п. Если отказаться от эффектов, можно воспользоваться 10-полосным эквалайзером с индивидуальной настройкой. Для беспроводной передачи качественного звука на Bluetooth-гарнитуру предусмотрены кодеки aptX/aptX HD.Обзор Vivo V17: начинка, производительностьСмартфон Vivo V17 базируется на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 665, выполненной с учетом проектных норм 11 нм и нацеленной на аппараты в среднем ценовом сегменте. Из восьми вычислительных ядер Kryo 260 четыре (Gold), основанные на ARM Cortex-A73 (до 2 ГГц), отвечают за производительность, а оставшийся квартет (Silver) — производная от ARM Cortex-A53, работая с частотой до 1,8 ГГц, ответственны за эффективность. Графические операции берет на себя ускоритель Adreno 610 с поддержкой Vulcan 1.1, повышая при этом энергоэффективность на 20%. В архитектуре предусмотрены также вдвое более мощный, чем предшественник, сигнальный процессор Hexagon 686 и относительно простой процессор обработки изображений Spectra 165, немалым которого плюсом стала поддержка 48-мегапиксельных сенсоров. Интегрированный модем X12 LTE призван обеспечить скорость приема до 600 Мбит/с, а передачи — до 150 Мбит/с. Кроме того, обеспечена поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС/BDS/..., а также быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Конфигурацию Vivo V17 дополняют 8 ГБ оперативной памяти.Тестирование Vivo V17. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Vivo V17. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Vivo V17. Результаты в бенчмарке 3DMarkВстроенное хранилище размером 128 ГБ легко нарастить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ. Напомним, что в этом случае она займет место второго модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF). Чтобы подключить к смартфону, например, USB-флэшку, опцию OTG надо предварительно активировать в настройках.Аппарат работает с двумя "симками" нано-формата в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby), причем в списке диапазонов FDD-LTE числятся b3, b7 и b20. Максимальная скорость приема/передачи — 300/150 Мбит/с. Среди беспроводных коммуникаций в наличии Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac для двух диапазонов (2,4 ГГц и 5 ГГц).Интерфейс NFC пригодится для бесконтактных платежей (Google Pay), быстрого обмена контентом, а также удобного подключения к соответствующим аксессуарам. Кроме того, например, в дуэте с приложением "Транспортные карты Москвы" он поможет узнать баланс "Тройки".Несколько спутниковых группировок, в том числе GPS и ГЛОНАСС, могут задействоваться для определения местоположения и навигации.Обзор Vivo V17: автономностьВ Vivo V17 установлена несъемная литий-полимерная батарея повышенной емкости на 4 500 мА*ч, для зарядки которой предусмотрен 18-ваттный адаптер V1820C-EU (5 В/2 А, 9 В/2 А) с технологией Dual Charge. Напомним, что в отличие от традиционного процесса, для тока здесь открываются два параллельных пути. Это снижает потери энергии и, соответственно, тепловыделение, ну а сама зарядка идет быстрее. Впрочем, подключать аккумулятор можно и к адаптеру, поддерживающему спецификацию Qualcomm Quick Charge 2.0. Примерно за 20 минут батарею удается заполнить на четверть, а за час — почти на 70%. А вот чтобы залить ее "под горлышко" понадобится около полутора часов. В таком случае, утверждает производитель, заряда хватит на 28 суток в режиме ожидания, или на 34,6 часа в режиме разговора, или на 90 часов прослушивания музыки, или на 15 часов просмотра видео.Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и качестве FHD+ на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 5,6% (тест в течение 6 часов).В разделе "Батарея", помимо обычного, предлагаются режим с пониженным энергопотреблением и режим энергосбережения, когда в распоряжении оказываются всего четыре программы — "будильник", "контакты", "телефон" и "сообщения". Сопровождать процесс зарядки аккумулятора предлагается одной из доступных анимаций.Обзор Vivo V17: особенности программного обеспеченияСмартфон Vivo V17 работает под управлением операционной системы Android 9 (Pie), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка Funtouch OS 9.2. Напомним, что этот лончер славится обилием настроек, к расположению которых надо привыкнуть. Основные изменения в девятой версии коснулись внешнего вида значков, обоев и интерфейса стандартных программ. Кроме того, появился "темный режим", а функция "Всегда включенный экран" (Always On Display) стала неотъемлемой частью оболочки.Для доступа к "Центру ярлыков" надо сделать свайп от нижнего края экрана. Внизу справа размещаются регуляторы яркости и звука, слева — быстрые переключатели. Над ними находятся иконки последних запущенных программ, которые можно фиксировать (смещая значок вниз) или удалять (сдвинув значок вверх). Шторка уведомлений вызывается, как обычно, от верхнего края экрана. Недавно запущенные приложения отображаются в горизонтальной карусели отдельными карточками. Любую программу можно защитить от выгрузки из памяти, а некоторые даже запускать в режиме разделения экрана. Чтобы закрыть одно приложение нужно смахнуть его карточку вверх, а все программы одновременно закроются после тапа по надписи "Закрыть все".Для клавиш навигации предлагается менять их порядок и вид пиктограмм. Впрочем, от этих значков можно отказаться, перейдя на управление свайпами.Для более удобного управления предназначены специальные инструменты Easy Touch и "Набор одной рукой" (переход к мини-экрану). Чтобы получить доступ к таким опциям, как "забавный скриншот", "длинный скриншот", "прямоугольный скриншот", "запись экрана", следует тапнуть по значку "Суперскриншот" в быстрых переключателях.С помощью дактилоскопического сканера можно разблокировать смартфон, а также обеспечить конфиденциальность и шифрование приложений. В настройках встроенного в экран оптического датчика предлагается выбрать стиль анимации для подсветки его площадки, которую, как уже отмечалось, разместили не очень удобно — слишком низко.В настройках смартфона предусмотрена функция, комбинирующая разблокировки с помощью отпечатка пальца и лица. Последний метод распознавания, использующий фронтальную камеру, работает довольно шустро даже в темноте, где ему помогает опция "Заполняющий свет экрана". Для подобного способа разблокировки также можно подобрать соответствующую анимацию.Обзор Vivo V17: покупка, выводыНаряду с приятными расцветками корпуса Vivo V17 выделяется необычным оформлением тылового фотомодуля с квартетом камер, включающим 48-мегапиксельный сенсор, а также аккумулятором повышенной емкости, дополненным двойной быстрой зарядкой. В числе других особенностей надо отметить яркий и экономный Super AMOLED-экран, интерфейс NFC, кодеки aptX/aptX HD для беспроводной передачи качественного звука, а также удобную разблокировку по лицу с помощью фронтальной камеры.К сожалению, привлекательный внешне корпус остается марким и скользким, место для площадки дактилоскопического сканера выбрано не слишком удачно, а вторую nanoSIM и карту памяти microSD невозможно установить в смартфон одновременно.На момент тестирования, стартовую цену на новинку снизили с 22 990 рублей до 19 990 рублей. Именно поэтому в качестве соперника Vivo V17 явно напрашивался один из самых популярных смартфонов 2019 года в России — Samsung Galaxy A50, который в конфигурации 6 ГБ/128 ГБ оценили в такую же сумму (19 990 рублей). "Галактический" аппарат несколько уступает Vivo V17 по емкости батареи (4 000 мА*ч против 4 500 мА*ч) и мощности быстрой зарядки (15 Вт против 18 Вт). Но вот в общем зачете, учитывая трио качественных камер у Samsung Galaxy A50, результат не столь очевиден.Итоги обзора Vivo V17Плюсы:Приятные расцветки корпусаЯркий и экономный Super AMOLED-экранКвартет камер тылового фотомодуля, включая 48-МП сенсорБатарея повышенной емкости с двойной быстрой зарядкойИнтерфейс NFCКодеки aptX/aptX HD для BluetoothУдобная разблокировка по лицуМинусы:Маркий и скользкий пластиковый корпусНеудобное расположение площадки дактилоскопического сканераАльтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD