× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/13-02-2020-obzor-smartfona-vivo-v17-kvadrokamera-i-yomkaya-batareya.html" target="_blank">Обзор смартфона Vivo V17: квадрокамера и ёмкая батарея</a> - Необычный дизайн фотомодуля с 48-мегапиксельным сенсором, ёмкий аккумулятор, быстрая зарядка и яркий AMOLED-экран — в этом обзоре Vivo V17 выясним все плюсы и минусы смартфона, который недавно поступил в продажу в России в новом, чёрном цвете.