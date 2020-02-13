Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 28-летняя российская спортсменка Ксения Столбова, выступающая в парном катании, объявила о завершении спортивной карьеры, об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 28-летняя российская спортсменка Ксения Столбова, выступающая в парном катании, объявила о завершении спортивной карьеры, об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)."Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры, – заявила Столбова. – Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры: ФФККР, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: "До встречи".Напомним, Столбова в паре с Федором Климовым на Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевала золото в командных соревнованиях, а также взяла серебро в парах.