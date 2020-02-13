ОПЕК резко понизил свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году, сославшись на вспышку коронавируса в Китае в качестве основной причины такого решения, пишет CNBC.

ОПЕК резко понизил свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году, сославшись на вспышку коронавируса в Китае в качестве основной причины такого решения, пишет CNBC.В ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пересмотрела свои прогнозы роста мирового спроса на нефть до 0,99 миллиона баррелей в день в 2020 году. Это на 0,23 миллиона баррелей в день меньше по сравнению с оценкой, озвученной в предыдущем месяце.Измененный прогноз, скорее всего, укрепит аргумент в пользу того, что ОПЕК и мировые производители нефти, не входящие в ОПЕК, включая Россию, начнут дополнительные сокращения добычи."Влияние вспышки коронавируса на экономику Китая усилило неопределенность, связанную с глобальным экономическим ростом в 2020 году и, как следствие, ростом мирового спроса на нефть в 2020 году", — говорится в докладе организации."Очевидно, что текущие события в Китае требуют постоянного мониторинга и оценки, чтобы оценить последствия для рынка нефти в 2020 году", — отметили в ОПЕК.Цены на сырую нефть в мире упали примерно на 20% в начале января, что связано с опасениями по поводу спроса на нефть в Китае.Ранее сообщалось, что комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку и дополнительно увеличить сокращение объемов добычи нефти.В заявлении президента ОПЕК Мохамеда Аркаба отмечалось, что техкомитет рекомендовал продлить сроки сокращения добычи в рамках "Декларации о сотрудничестве" до конца 2020 года и осуществить дополнительную корректировку добычи на период до конца первого полугодия 2020 года.Также сообщалось, что комитет ОПЕК+ хочет продлить сделку из-за влияния вспышки китайского коронавируса на мировой нефтяной рынок.