Многие семейные пары сегодня предпочитают рожать детей после 30 лет. Но есть одно но: качество и количество яйцеклеток у женщин снижается по мере старения. Австралийские учёные придумали, как замедлить ход тикающих часиков.

Многие семейные пары сегодня предпочитают рожать детей после 30 лет. Но есть одно "но": качество и количество яйцеклеток у женщин снижается по мере старения. Учёные из Квинслендского университета и Университета Нового Южного Уэльса придумали, как замедлить ход "тикающих часиков": они обратили вспять процесс старения яйцеклеток мышей. Результаты исследования помогут создать новые препараты для лечения бесплодия у людей.Напомним, что женщины рождаются с набором яйцеклеток, которых становится всё меньше с каждым годом жизни. Это снижает фертильность (способность произвести на свет потомство). В момент, когда женщина лишается большей части здоровых яйцеклеток, она фактически становится бесплодной.Временные рамки этого процесса индивидуальны, но считается, что фертильность начинает снижаться в возрасте 30 лет и сильно падает примерно к 45 годам. Проще говоря, при планировании семьи стоит брать в расчёт возраст человека. (К слову, пожилые отцы передают своим детям больше мутаций, чем возрастные матери.)Исследователи Зелёного континента предположили, что со снижением качества яйцеклеток у мышей связана определённая молекула. Выяснилось, что старение у грызунов сопровождается снижением уровня никотинамидадениндинуклеотида (NAD+). Последний важен для метаболизма. Снижение количества этих молекул влияет на качество оставшихся яйцеклеток, что по итогу приводит к проблемам с фертильностью у старых самок мышей.Специалисты решили выяснить, каким образом можно восстановить уровень этого важного кофермента. Им также было интересно узнать, может ли это отсрочить наступление бесплодия или даже вылечить его.Исследователи давали мышам пероральные дозы предшественника соединения под названием никотинамид мононуклеотид (NMN). Клетки используют NMN, чтобы производить NAD+, по этой причине повышение уровня первого должно способствовать росту уровня NAD+ и, как следствие, улучшению фертильности.И такая терапия действительно помогла грызунам."Качественные яйцеклетки необходимы для наступления успешной беременности, потому что они отвечают практически за все строительные блоки, необходимые эмбриону. Мы лечили мышей низкими дозами NMN, добавляя их в питьевую воду в течение четырёх недель, и нам удалось резко восстановить качество яйцеклеток и увеличить количество рождений детёнышей во время проведения испытаний", — рассказывает руководитель работы профессор Хейден Хомер (Hayden Homer).Как уже отмечалось выше, подобные исследования могут помочь учёным создать новый тип лечения для пар, желающих улучшить свои шансы зачать малыша. Но стоит отметить, что пока исследование находится на раннем этапе."Наши результаты показывают, что существует возможность восстановить качество яйцеклеток и, в свою очередь, репродуктивную функцию женщин при помощи перорального введения стимулирующих агентов NAD. Такой метод является намного менее инвазивным, чем ЭКО", — отмечает Хомер. Однако он также добавляет, что действенность такого метода ещё предстоит проверить в ходе клинических испытаний.Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Cell Reports.