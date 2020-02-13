Российский нападающий Вашингтон Кэпитлаз Александр Овечкин занял первое место в рейтинге лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Его шайба, заброшенная в ворота Финикс Койотс в 2006 году, оказалась вне конкуренции по версии сайта телеканала ESPN.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпитлаз" Александр Овечкин занял первое место в рейтинге лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Его шайба, заброшенная в ворота "Финикс Койотс" в 2006 году, оказалась вне конкуренции по версии сайта телеканала ESPN.В топ-10 также оказались еще четверо россиян. Андрей Свечников поделил второе место с Филипом Форсбергом, Павел Буре стал шестым, Павел Дацюк – девятым, а Владимир Тарасенко замкнул десятку лучших, поделив лавры с Петером Форсбергом.Помимо россиян ESPN включил в свой список Марио Лемье (3-е место), Яромира Ягра (4-е), Дени Савара (5-е), Сидни Кросби (7-е) и Марека Малика (8-е).