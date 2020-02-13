13.02.2020

2020-02-13 17:20:03

Оживленная улица во Владимире станет частично односторонней

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке ул.Ореховой будет введено одностороннее движение.

Таким образом, будет образован своеобразный "дублер" улицы Лакина.

На предоставленном пресс-службой горадминистрации плане, схема организации движения.