Поспорили както дальнобойщик(д) и лётчик(л) кто кого больше напугает на своём транспорте. Полетели они на самолёте лётчика. Летят 500км в час, л. спрашевает у дальнобойщика,
Л.- Ну чё? страшно?
Д.- Да нет.
Тут л. даёт ещё плюс 500кмч.
Л.-Страшно?
Д.- Не совсем.
Тут л. ещё плюс 500кч.
Л.- Страшно?
Д.- Да есть чуть чуть.
Тут л. делает мёртвую петлю.
Л.- Ну чё? Боишься?
Д.- Да так се.
Приземлились.Пересели в фуру.
Д.разгоняется 100кмч.
Д.- Ну чё,боишься?
Л.смеясь- Нет конечно, ты ж ползёшь, а не едешь.
Тут д. достаёт из под сидушки 500 водки и залпом выпивает, потом спрашивает:
- Ну как страшно?
Л.- Немного. Пристёгивая ремень безопасности.
Д.разгоняется ещё плюс 50км и достаёт ещё половинку из под сидунки и вливает в себ
еще анекдот!