Футболисты Дижона принимали на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках 1/4 финала Кубка Франции. ПСЖ подтвердил статус фаворита, разгромив соперника со счетом 6:1.

Футболисты "Дижона" принимали на своем поле "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/4 финала Кубка Франции. "ПСЖ" подтвердил статус фаворита, разгромив соперника со счетом 6:1.В составе победителей дубль оформил Пабло Сарабия. Также за гостей отличились Килиан Мбаппе и Тьяго Силва. Еще два мяча Сену Кулибали и Веслей Лаутоа забили в собственные ворота. За хозяев поля единственный "правильный" гол записал на свой счет Мунир Шуиар.Соперник "Пари Сен-Жермен" по полуфиналу Кубка Франции определится позже.