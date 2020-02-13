Пассажиры московского метро сообщили о задымлении на Таганско-Краснопресненской линии. Видеозапись инцидента появилась в Сети. В опубликованном ролике можно увидеть густые клубы дыма ..

Пассажиры московского метро сообщили о задымлении на Таганско-Краснопресненской линии. Видеозапись инцидента появилась в Сети.В опубликованном ролике можно увидеть густые клубы дыма возле вагонов. Как уточняет телеканал "", людей высаживали на станции "Щукинская". Пресс-служба столичной подземки пока не прокомментировала эту информацию.