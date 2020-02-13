При досмотре автомобиля за передними сидениями обнаружен бумажный пакет из-под фастфуда, в котором находился полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя Новой Москвы по подозрению в хранении наркотического средства – мефедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Полицейские получили информацию о 30-летнем жителе столицы, который может быть причастен к незаконным операциям с наркотиками.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов на улице Татьянин парк в автомашине марки БМВ. При досмотре автомобиля за передними сидениями обнаружен бумажный пакет из-под фастфуда, в котором находился полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что вещество в свертке является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 400 граммов.Следствием МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.УНК ГУ МВД России по г. Москве