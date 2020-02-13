Фактически финансово-хозяйственная деятельность организации не осуществлялась, принятые обязательства по заключенным договорам не выполнялись...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО задержали бывшего генерального директора юридической организации по подозрению в совершении серии мошенничеств.В полицию обратился 50-летний житель Московской области. Потерпевший сообщил, что заключил с генеральным директором столичной организаций договор об оказании юридических услуг, а именно, взыскании с брокерской компании невыплаченных денежных средств. Спустя длительное время условия договора так и не были выполнены, в возвращении потраченных денежных средств в сумме 80 тысяч рублей ему было отказано, что и стало основанием для обращения в органы внутренних дел.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – бывшего генерального директора организации - 30-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник учредил общество с ограниченной ответственностью по оказанию гражданам всех видов юридических услуг. В рамках проведения обысков в офисе фирмы, расположенной на 2-й Ямской ул. Г. Москвы, оперативниками обнаружены документация, представляющая интерес для следствия, и оргтехника. При изучении изъятого установлено, что фактически финансово-хозяйственная деятельность организации не осуществлялась, принятые обязательства по заключенным договорам не выполнялись. В настоящее время следствием установлена причастность подозреваемого к совершению пяти фактов мошенничества.Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников, а также лиц, пострадавших от незаконной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18