Житель Волгограда во время праздника в офисе устроил стрельбу из охолощенного автомата, после чего был задержан полицейскими.

Житель Волгограда во время праздника в офисе устроил стрельбу из охолощенного автомата, после чего был задержан полицейскими.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по региону.Отмечается, что сообщение о стрельбе в офисе на улице Ангарская поступило в полицию вечером 12 февраля. Выяснилось, что во время торжества 22-летний мужчина произвел из автомата АКСУ несколько выстрелов холостыми патронами.С задержанным проводится беседа, выясняются все подробности произошедшего.