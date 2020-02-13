В Проектном офисе развития Арктики обсудили государственную политику в Арктической зоне РФ в сфере охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия. По мнению экспертов, она нуждается в улучшениях, которые обеспечили бы повышение эффективности государственного управления.

Государственная политика в Арктической зоне РФ в сфере охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия нуждается в улучшениях, которые обеспечили бы повышение эффективности государственного управления. Об этом говорили участники заседания дискуссионного клуба "Актуальные меры по совершенствованию экологической политики в Арктике" на площадке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Москве.Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии РАН, в своем выступлении обратил внимание на то, что плотность исследовательских станций в российской Арктике гораздо меньше, чем за рубежом, и в результате есть территории, где десятилетиями никто не бывал. Также он обратил внимание на сложность и многофакторность процессов, которые происходят с арктической флорой и фауной, в частности таких, как бореализация и атлантизация. По его словам, развитие науки, мониторинг, создание новых ООПТ, контроль хозяйственного освоения территорий и особенно укрепление международного сотрудничества должны быть приоритетными направлениями развития Арктики в сфере экологии.Сейчас информация об экологии рассредоточена во множестве источников, информационных баз и личных архивов специалистов, а также частично закрыта для общественного пользования в проектной документации частных компаний, сообщил член Экспертного совета ПОРА Михаил Жуков, который выступил модератором мероприятия.Действительно есть определенные проблемы, связанные с разобщенностью источников информации, сказала Светлана Шейнфельд, представитель Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела и секции Арктики НТС Росприроднадзора. Действующая концепция развития сети ООПТ рассчитана на срок до 2020 года. Сейчас Минприроды готовит новую концепцию, и предложения по созданию циркумполярной экологической сети должны быть включены в нее, считает Шейнфельд."Очень важно включить в программу развития сети ООПТ ликвидацию накопленного экологического ущерба. Арктические регионы очень этим обеспокоены. Кроме того, к мониторингу экологической обстановки в Арктике, к развитию заповедников нужно подключать создающиеся сейчас научно-образовательные центры, в частности НОЦ в Якутске. У всех НОЦ есть экологическое направление работы", — сказал в своем выступлении координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников.В заседании дискуссионного клуба также приняли участие Галина Батурова, НЭС Морской коллегии при правительстве РФ, члены секции Арктики НТС Росприроднадзора: Татьяна Боравская, совет при Совете Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, Борис Боравский, экспертный совет комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственным вопросам и природопользованию, Лариса Ветошкина, заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты РФ, и другие.