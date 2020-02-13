Правительство приняло решение выкупить акции Сбербанка, принадлежащие Банку России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом. Правительство 13 февраля рассмотрит соответствующий законопроект.

Правительство приняло решение выкупить акции Сбербанка, принадлежащие Банку России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом. Правительство 13 февраля рассмотрит соответствующий законопроект."Для нас вчера был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций — 50% плюс одна акция — от Банка России правительству", — отметил Греф. Новость хорошо воспринята инвестиционным сообществом. "Мы увидели вчера рост наших акций, почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции", — пояснил Греф и добавил, что инвесторам понятны мотивы продажи, и они поддерживают такую передачу акций.Согласован план действий, который в короткий срок "взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров", подчеркнул Греф."Очень важно, что нас передают в Фонд национального благосостояния. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния", — отметил Греф.Дивидендная доходность у Сбербанка такова, что ФНБ получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, заявил глава Сбербанка.В свою очередь Мишустин напомнил, что электронные услуги и разработки Сбербанка используют для построения цифровой платформы государства.