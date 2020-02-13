Прогноз роста ВВП России на 2020 г. повышен с 1,7% до 1,9%, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства по уточнению параметров бюджета на 2020-2022 гг. в связи с мерами по выполнению Послания президента Федеральному собранию.

Прогноз роста ВВП России на 2020 г. повышен с 1,7% до 1,9%, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства по уточнению параметров бюджета на 2020-2022 гг. в связи с мерами по выполнению Послания президента Федеральному собранию.Минэкономразвития в начале февраля предложило повысить прогноз роста ВВП России на 2020 г. до 1,9%. При этом прогноз роста ВВП на 2021-2024 гг. остался прежним — 3,1%, 3,2%, 3,3% и 3,3% соответственно."Законопроект (об уточнении бюджета — прим. ред.) подготовлен с учетом предварительных итогов социально-экономического развития за прошлый год и тех изменений на мировых финансовых и товарных рынках, с которыми мы сталкиваемся уже в текущем году", — заявил Силуанов.Дополнительные меры соцподдержки, озвученные в Послании, окажут влияние на прогноз социально-экономического развития России, пояснил министр. Рост доходов населения ускорится по сравнению с прогнозом, который предусмотрен в бюджете. "Пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса", — подчеркнул Силуанов.Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на 2020 г. с 1,5% до 1,9%, а прогноз роста розничной торговли — с 0,6% до 1,3%.