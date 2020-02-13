Структуры госкорпорации Ростех создали рабочие прототипы новых персональных компьютеров, использующие российский процессор Эльбрус-1С+. Устройства выполнены в различных форм-факторах, включая экономящий пространство на рабочем столе моноблок ЭЛИК 102.

Структуры госкорпорации "Ростех" создали рабочие прототипы новых персональных компьютеров, использующие российский процессор Эльбрус-1С+. Устройства выполнены в различных форм-факторах, включая экономящий пространство на рабочем столе моноблок ЭЛИК 102.Кроме того, линейка компьютеров ЭЛИК включает варианты в трёх других форм-факторах с отдельным корпусом: настольным, тонким настольным или ультракомпактным. Разработаны ПК предприятием дочернего концерна "Ростеха", "Автоматика" - Институтом электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. Брука при участии АО "МЦСТ".На ЭЛИКи можно поставить одну из нескольких основанных на Linux и сертифицированных для использования госструктурами и госкорпорациями операционных систем - Эльбрус Линукс, ОС Альт, Астра Линукс или Нейтрино. В качестве офисных пакетов доступны Libre Office или МойОфис.Прототипы ПК, которым использование отечественного чипа и ОС гарантирует отсутствие шпионских "закладок" и других уязвимостей, показывают сейчас в Москве на специализированной выставке потенциальным заказчикам из государственных органов и коммерческих компаний.