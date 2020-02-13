Чистая прибыль Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по МСФО сократилась в 2019 г. на 40% в годовом выражении до $1,339 млрд. Показатель EBITDA снизился на 29% до $2,564 млрд.

Чистая прибыль "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) по МСФО сократилась в 2019 г. на 40% в годовом выражении до $1,339 млрд. Показатель EBITDA снизился на 29% до $2,564 млрд.Выручка сократилась на 12% до $10,554 млрд "на фоне снижения цен на металлопродукцию и сокращения объемов продаж в связи с капитальными ремонтами в доменном и сталеплавильном производствах НЛМК", сообщает компания. Свободный денежный поток уменьшился на 25% до $1,523 млрд.Совет директоров НЛМК советует выплатить дивиденды за IV квартал 2019 г. в размере 5,16 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов могут направить 30,925 млрд руб. Дивиденды НЛМК за IV квартал 2018 г. составили 5,8 руб. на акцию. Таким образом, размер дивидендов может уменьшиться на 11%.В 2019 г. НЛМК выплачивал дивиденды три раза: за I квартал — 7,34 руб. на акцию (43,99 млрд руб.), за II квартал — 3,68 руб. на акцию (22,06 млрд руб.), за III квартал — 3,22 руб. на акцию (19,298 млрд руб.)."Мы ожидаем увеличение объемов выплавки стали на Липецкой площадке до уровня аналогичного периода прошлого года с завершением капитальных ремонтов в доменном и конвертерном производствах НЛМК в IV квартале 2019 г.", — отмечает НЛМК.НЛМК в 2019 г. сократил выпуск стали на 10% до 15,696 млн тонн.НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК находятся в России, Европе и США. Основному владельцу НЛМК Владимиру Лисину через офшорную Fletcher Group принадлежат около 81% акций.