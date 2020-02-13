Промышленное производство в еврозоне в конце 2019 года продемонстрировало максимальный спад почти за четыре года.

Промышленное производство в еврозоне в конце 2019 года продемонстрировало максимальный спад почти за четыре года.Объем промпроизводства в 19 странах еврозоны в декабре сократился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).Согласно пересмотренным данным в ноябре промпроизводство продемонстрировало нулевой рост, тогда как ранее сообщалось о подъеме на 0,2%.В годовом выражении промпроизводство упало в декабре на 4,1%. В ноябре произошло снижение на 1,7%, а не на 1,5%, как сообщалось первоначально.Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение промпроизводства в декабре на 1,6% в месячном исчислении и на 2,3% в годовом.Объем промпроизводства в 27 странах ЕС в декабре сократился на 2% в месячном выражении и на 3,9% в годовом.Промпроизводство в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в декабре сократилось на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1% в ноябре. Падение на 7,2% в годовом выражении последовало за ноябрьским снижением на 3,8%.Во Франции в декабре наблюдалось снижение промпроизводства на 2,9% в месячном выражении и на 3,2% — в годовом. В Италии зафиксировано падение первого показателя на 2,7%, второго — на 4,3%.Промышленное производство — один из основных компонентов ВВП еврозоны наряду с услугами.Согласно предварительным данным Eurostat рост ВВП еврозоны в IV квартале замедлился до 0,1% с 0,3% в III квартале.