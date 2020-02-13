Появление икон с ликом Путина Кремль не приветствует. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения из соцсетей о том, что в аэропорту Пулково в качестве сувениров в киосках продают иконы с изображением Владимира Путина.

Появление икон с ликом Путина Кремль не приветствует. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения из соцсетей о том, что в аэропорту Пулково в качестве сувениров в киосках продают иконы с изображением Владимира Путина.И сам президент это не приветствует, добавил Дмитрий Песков. При этом помощник главы российского государства отметил, что подобные изображения неуместны и назвать их иконами вряд ли можно. РИА Новости напоминает, что в аэропорту Санкт-Петербурга продавались фото президента Путина в комплекте с иконой Святителя Николая Чудотворца. Обрамленный золоченым орнаментом сувенир продавался за 79 тысяч рублей.