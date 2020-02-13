Кунцевский суд приговорил 38-летнего мужчину, выпускника Московской консерватории к девяти годам колонии строгого режима. Такое наказание учитель музыки понесет за сексуальные домогательства по отношению к девятилетней девочке.

Кунцевский суд приговорил 38-летнего мужчину, выпускника Московской консерватории к девяти годам колонии строгого режима. Такое наказание учитель музыки понесет за сексуальные домогательства по отношению к девятилетней девочке.До 2018 года мужчина был педагогом в школе, после чего уволился и занялся репетиторством. В августе 2019 к нему на занятия женщина привела девятилетнюю дочь. Маме девочки репетитор показался вполне приятным человеком, в поведении которого не было ничего необычного.Во время урока учитель музыки повел себя странно. Он рассказал девочке, что та демонстрирует поразительные успехи, потому может выступить на конкурсе. Для участия в мероприятии якобы нужно было отправить видеоролик в нарядной одежде. Мужчина сказал, что девочка должна надеть хлопковые колготки и юбку. Впоследствии оказалось, что вещи он позаимствовал у своей сожительницы.После переодевания репетитор начал трогать девочку за половые органы. Как сообщает "Московский комсомолец", школьница расплакалась, но по просьбе учителя сыграла еще несколько музыкальных произведений.Жертва педофила рассказала маме о случившемся. Женщина обратилась в полицию. Следователям девочка продемонстрировала на кукле, каким образом до нее домогался мужчина.Кунцевский суд вынес решение, согласно которому злоумышленник проведет девять лет в колонии строгого режима. Во время заседания педагог не признал своей вины, при этом не отрицал, что заставлял девочку переодеваться в чужую одежду.Ранее на Южном Урале преподавателя школы искусств приговорили к четырнадцати годам лишения свободы. Мужчина напал на одиннадцатилетнюю девочку в подъезде жилого дома.