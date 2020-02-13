Крупнейший банк Германии Deutsche Bank предупредил о близости рецессии в стране, поскольку вспышка коронавируса в мире только усугубила продолжительный промышленный спад, передает агентство Bloomberg.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank предупредил о близости рецессии в стране, поскольку вспышка коронавируса в мире только усугубила продолжительный промышленный спад, передает агентство Bloomberg.Теперь банк ожидает небольшого сокращения экономики страны в четвертом квартале и ставит под сомнение перспективу восстановления в начале 2020 года.Два сокращения подряд — так называемая техническая рецессия — в крупнейшей экономике еврозоны станут еще одним ударом по экономике блока, это также может возобновить давление на немецких политиков с требованием увеличить госрасходы.Вспышка вируса, которая уже привела к закрытию заводов на территории Китая и повредила цепочкам поставок в мировой экономике, принесла за собой проблемы для экономики Германии, которая до этого уже пострадала от потрясений в автомобильной промышленности и торговых напряженностей.Показатели роста ВВП Германии за четвертый квартал будут опубликованы 14 февраля. В то время как медианный прогноз аналитиков предполагает рост на 0,1%, почти 30% респондентов прогнозируют сокращение."Коронавирус представляет опасность для восстановления мировой экономики, поскольку он ослабляет надежды на оживление китайской экономики", — сказал в своем докладе экономист Deutsche Bank Стефан Шнайдер."Поэтому технический спад в зимний период кажется все более вероятным", — отметил он.По его оценкам, за три месяца до марта коронавирус повлияет на снижение ВВП Германии примерно на 0,2 процента. Учитывая текущий консенсус за квартал, это расширение на 0,2%, что приближает экономику ко второму квартальному сокращению подряд.