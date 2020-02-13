Министерство юстиции России внесло ООО Радио Свободная Европа/Радио Свобода в список СМИ-иноагентов.

Министерство юстиции России внесло ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали на портале ведомства."Радио Свобода", которое было признана в 2017 году Минюстом средством массовой информации-иноагентом, в соответствии с отечественным законодательством предоставило ведомству документы об учреждении российского юридического лица, которое также получило аналогичный статус.Среди СМИ, признанных министерством юстиции РФ иноагентами такие масс-медиа как "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", " Сибирь. Реалии" и ряд других.По закону СМИ-иноагент в течение 30 дней со дня признания таковым обязано учредить российское юридическое лицо. Согласно вступившим в силу с 1 февраля 2020 года поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, несоблюдение правила влечет за собой штрафы: для юридического лица – полмиллиона рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для граждан – 10 тысяч. В случае повторного нарушения наказание возрастает: для юридических лиц – до одного миллиона рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для граждан – до 50 тысяч рублей.