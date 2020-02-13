В Совете Федерации России предложили ввести штрафы за шум в многоквартирных домах в дневное время. Таким образом сенаторы хотят защитить право семей с детьми на спокойствие, ..

В Совете Федерации России предложили ввести штрафы за шум в многоквартирных домах в дневное время. Таким образом сенаторы хотят защитить право семей с детьми на спокойствие, сообщаетСогласно инициативе, производить громкие звуки будет нельзя с 13 до 15 и с 19 до 9 часов, а также по праздникам и воскресеньям. За нарушение закона предлагается ввести штраф в 20 тысяч рублей для физических лиц, в 25 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей и до 40 тысяч рублей для юридических лиц, передают