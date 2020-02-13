Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в первом месяце весны. По предварительным прогнозам, март будет ветреным, сообщает По ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в первом месяце весны. По предварительным прогнозам, март будет ветреным, сообщаетПо словам Вильфанда, потепление на территории страны наступил уже на следующей неделе. Его принесет атлантический циклон с низким давлением. Сразу после выходных он придет в столичный регион и температура воздуха повысится до 3-5 градусов тепла. В целом, метеорологи ожидают, что температура в марте будет около и выше нормы. Однако при этом значительно усилится ветер.